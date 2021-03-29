Однокурсницы Ельцина рассказали о его преображении после отставки

Первый президент России Борис Ельцин стал более раскрепощенным после объявления об отставке, сообщили в интервью телеканалу RTVi его однокурсницы Валентина Шмакова и Анфиса Павлова. Фильм «Горбачев. Ельцин. Время перемен» опубликован на YouTube.

Так, Шмакова рассказала, что Ельцин после ухода с поста президента стал шутить больше и «танцевал хорошо». «Все равно чувствовалось это», — отметила она, говоря о преображении политика.

Павлова в свою очередь рассказала, что они с экс-президентом выезжали на природу и много фотографировались.

Ранее в марте политтехнолог Глеб Павловский в интервью «Ленте.ру» раскрыл подробности ухода Ельцина в отставку. Он пояснил, что «Борис Николаевич, конечно, не торопился уходить», однако, «увидев результаты думских выборов [1999 года], успокоился и согласился на эту последнюю часть плана». «Но уговаривал, конечно, его не я», — подчеркнул политтехнолог.

Ельцин объявил об уходе с поста президента России 31 декабря 1999 года в полдень по московскому времени. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин, в то время занимавший должность премьер-министра.