В Киеве катафалк с покойником оторвал крышу «Москвичу»

Под Киевом катафалк с покойником оторвал крышу «Москвичу». Об этом сообщает УНИАН.

Катафалк, перевозивший покойника в гробу, столкнулся с «Москвичом» на Новоирпенской трассе. В результате у легковушки оторвало крышу. Известно, что микроавтобус ритуальной службы ехал в сторону Ирпеня, а легковушка — в сторону Киева.

В легковом автомобиле находились двое мужчин, их пришлось извлекать из автомобиля с помощью специальных средств. Также в салоне находилась женщина, которую увез автомобиль скорой помощи.

В салоне Renault, который в результате аварии опрокинулся на бок, находился водитель и пассажир. Они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому не пострадали.

В салоне находился гроб с покойником, который впоследствии перегрузили и увезли.

В мае 2016 года в Запорожье полицейские задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения водителя катафалка, который ездил по городу с тремя трупами. Инспекторы установили, что автомобиль принадлежит одному из городских бюро ритуальных услуг. Полицейские составили протокол о нарушении требований дорожных знаков и разметки и об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.