Нацпарк Якутии включили в предварительный список ЮНЕСКО

Национальный парк «Кыталык» в Якутии включили в предварительный список объектов ЮНЕСКО, сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре Якутии в Москве.

Руководитель нацпарка Саргылана Михайлова заявила, что сейчас ведутся переговоры с представителями Фонда «Охрана природного наследия» и Всемирного фонда дикой природы в России по организационным вопросами подготовки номинации парка. Также рассматривается вопрос возможности въезда в парк деятелей науки.

Национальный парк расположен в Аллаиховском районе Якутии и включен в международную сеть особо охраняемых местообитаний редких журавлей Северо-Востока Азии. В национальном парке находится 70 процентов территорий, где гнездится один из самых редких видов журавлей — Кыталык.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, утвердивший стратегию социально-экономического развития Арктической зоны до 2035 года. По словам политолога, руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, развитие региона должно быть комплексным, что предполагает создание информационной телекоммуникационной инфраструктуры и использование новейших технологий.