В Якутии занялись разведением сибирского осетра

Около 15 тысяч мальков сибирского осетра впервые выпустили в реку в якутской местности Харабай Хаята, на границе Верхневилюйского и Вилюйского районов. Об этом в среду, 28 августа, сообщается на официальном портале Республики Саха (Якутия).

В торжественной церемонии зарыбления Вилюя приняли участие глава республики Айсен Николаев, представители правительства Якутии, чиновники и предприниматели. «Мы всегда очень много говорим об охране природы. Пора отдавать наши долги, то, что у нее забирали десятилетиями. Сегодня мы сделали первый шаг», — сказал Николаев.

По его словам, в ближайшее время здесь будет выпущено еще 35 тысяч мальков. Аналогичную работу власти региона собираются провести и на других реках.

Зарыбление Вилюя мальками сибирского осетра проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология» и указа главы Якутии об экологическом благополучии региона. В последующие годы руководство республики намерено восстановить популяцию осетра в реках Индигирка и Колыма. Кроме того, в их планах — искусственное воспроизведение в водоемах муксуна, нельмы и чира.

В декабре 2018 года сообщалось, что в Аллаиховском районе арктической зоны Якутии появится национальный парк «Кыталык» (в переводе с якутского — «Стерх») для защиты стерхов. Работы по проектированию национального парка были завершены при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF).

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