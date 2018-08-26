В Якутии пустились на поиски медведя с канистрой на голове

Министерство экологии Якутии разыскивает медведя с канистрой на голове после появления в интернете видео, предположительно снятого в республике. На нем неизвестные мужчины пытаются помочь животному, которое бродило по обочине дороги. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24». Ролик размещен на YouTube.

Герои ролика совершили несколько попыток поймать зверя, но у них ничего не вышло. Один из них вскоре прервал съемку. О дальнейшей судьбе медведя неизвестно.

«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось», — отметила руководитель пресс-службы ведомства Анна Налимова.

В социальных сетях сообщили, что видео сняли рядом с городом Нерюнгри, но точно это не установлено.

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