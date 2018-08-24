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Турист напугал напавшего на него бурого медведя

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В испанском районе Валь-д’Аран бурый медведь напал на туриста из Франции, но тому удалось отпугнуть хищника. Об этом сообщает издание The Local.

22-летний Люка Мерле (Lucas Meurlet) из французского города Нант путешествовал по испанским Пиренеям вместе с отцом и братом. Встреча с медведем произошла, когда он полез на скалу в одиночку.

Его спутники первыми заметили, что молодой человек направляется к медведице с тремя детенышами. Они пытались предупредить его, но было поздно. Люка столкнулся со зверем лицом к лицу. Животное решило, что человек покушается на медвежат, и побежало к нему.

Турист бросился наутек, но медведица не отставала. «Я чувствовал, что ноги подводят меня», — вспоминает он. Поняв, что убежать не получится, Люка остановился и поднял руки, чтобы напугать животное. «Она два раза бросалась в мою сторону, а на третий широко раскрыла пасть, — утверждает он. -- Тут я набрался духа показать медведице, что хочу жить, и закричал, что было сил. И она действительно отступила назад, а потом ушла».

После этого молодой человек спрятался в кустах, а его отец вызвал экстренные службы. За туристами прислали три вертолета и эвакуировали их.

В марте сообщалось, что румынским охотникам разрешили убить бурого медведя, который разграбил дома в Трансильвании. Во время одного из визитов он выпил бутыль алкоголя, наелся ягод, после чего ушел в лес и уснул под елкой.

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