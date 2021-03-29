Стало известно о раненных и погибшем в ходе драки таксистов в Новой Москве

В ходе конфликта таксистов в Новой Москве один человек погиб, а еще двое получили ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 27 марта улице Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили одного раненого и одного погибшего таксиста. По предварительным данным, причиной смерти 21-летнего гражданина стали колото-резаные раны.

Еще один таксист обратился в больницу самостоятельно. Его госпитализировали с колото-резаными ранами.

Как уточнил Telegram-канал Mash, причиной расправы стала личная ссора. С места происшествия изъяли два ножа, топор и гильзы от травматического пистолета. Сотрудники полиции продолжают поиск свидетелей и участников конфликта.