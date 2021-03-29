Путин присвоил Аните Цой звание народной артистки

Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России певице Аните Цой. Об этом говорится в указе российского лидера.

Звание было присвоено «за большие заслуги в области искусства». Помимо Цой, народными артистами стали руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, Андрей Ильин и Ольга Тумайкина из театра имени Вахтангова, Галина Тюнина из театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Наталия Чернова из «Сатирикона».

Также российский президент наградил губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы, бывшего хоккеиста сборной России Павла Буре — орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Два врача — Валентина Карташова из Белгородской области и Валерий Мишекурин из Новгородской области — были награждены посмертно орденом Пирогова «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Оба медика скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

В октябре прошлого года российский певец Юрий Лоза выразил признательность президенту Владимиру Путину за объявленную благодарность и предложил присвоить ему звание «Заслуженный артист России». Тогда музыкант напомнил, что соответствующие документы он подготовил более года назад.