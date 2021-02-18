Путин одним указом присвоил 62 генеральских и адмиральских звания

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 62 генеральских и адмиральских званий. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг, 18 февраля.
Согласно документу, воинские звания присвоены военнослужащим Вооруженных сил России, МЧС и войск национальной гвардии.
Специальных званий удостоены сотрудники органов внутренних дел России, войск национальной гвардии, федеральной противопожарной службы, ФССП и таможенных органов.
Отдельным пунктом российский лидер присвоил высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Дмитрию Иванову.
В декабре 2020-го Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву воинское звание генерала армии.