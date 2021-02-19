Путин повысил самого богатого силовика России

Президент России Владимир Путин повысил замминистра внутренних дел Виталия Шулику, который в 2019 году задекларировал самые большие доходы среди руководства российских силовых структур. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг, 18 февраля.

Вторым пунктом документа ему присвоено специальное звание генерал-полковника полиции. Генеральские звания также получили восемь сотрудников МВД.

Российский лидер одним указом присвоил 62 генеральских и адмиральских звания. Их получили военнослужащие Вооруженных сил России, МЧС и войск национальной гвардии. Специальных званий удостоены сотрудники органов внутренних дел России, войск национальной гвардии, федеральной противопожарной службы, ФССП и таможенных органов.

Отдельным пунктом российский лидер присвоил высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Дмитрию Иванову.

В августе 2020 года стало известно, что за предыдущий год Шулика заработал 26,7 миллиона рублей. При этом годом ранее он задекларировал более четырех миллионов рублей. Имущество замминистра за прошлый год не изменилось за исключением двух земельных участков площадью порядка 700 квадратных метров каждый, которые разменяли или объединили в один общий площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, у чиновника в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.