Раскрыты детали дела осужденного в России за шпионаж украинского экс-футболиста

Апелляционный суд признал законным приговор украинскому экс-футболисту Василию Василенко, осужденному в России на 12 лет за шпионаж. Детали дела бывшего спортсмена приводит ТАСС.

По данным агентства, Василенко собирался передать госконцерну «Укроборонпром» комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300. ФСБ задержала украинца в момент получения партии деталей.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвоката бывшего футболиста на приговор. Решение вступило в законную силу.

7 декабря 2020 года Мосгорсуд вынес приговор украинцу. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Рассмотрение дела в отношении Василия Василенко коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме, поскольку материалам был присвоен гриф «секретно».

Футболист завершил спортивную карьеру в 2001 году. Он выступал на позиции защитника и известен по выступлениям за ряд украинских команд. В частности, защищал цвета «Таврии» из Новотроицка и мелитопольского «Торпедо».