Мир
 
Последние новости
Ипотечников в России начнут лишать единственного жилья
В Китае предупредили Украину о больших потерях из-за «Мотор Сич»
Министр культуры Белоруссии ответил на недопуск страны на «Евровидение»
Россияне поставили работников аптек выше врачей в пандемию
В России заявили о способности обеспечить «Спутником V» весь мир
Больной студент узнал о скорой смерти и сыграл свадьбу
Эксперты назвали способы избавиться от катышков на одежде
Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса
Гинцбург рассказал о низкой эффективности вакцин от COVID-19 у алкоголиков
Новости партнеров
Прослушать новость

Протестующих против карантина голландцев разогнали водометом

Перейти в «Мою Ленту»

Полиция Нидерландов применила водометы против протестующих из-за карантина голландцев. Видео с демонстраций опубликовало Ruptly.

Cообщается, что пушки использовали против ветра, и из-за этого они были недостаточно эффективны. На видео силовики наступают на толпу демонстрантов, периодически обливая их водой из водометов.

Протесты против ограничений из-за COVID-19 продолжаются в стране десятые выходные подряд. Это не первый раз, когда полиция действует жестко: в январе 2021 года против недовольных тоже применяли водометы, а также задерживали их, используя в том числе служебных собак.

В том же месяце протесты переросли в беспорядки и погромы, после чего были были задержаны сотни людей. В Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны ввели комендантский час: ненадолго запретили показываться на улице после 21 часа. За нарушение комендантского часа в итоге выписали более 5 тысяч штрафов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
Более 150 человек задержали на антикарантинных протестах в Нидерландах
Полиция Нидерландов применила водометы для разгона протестующих