Протестующих против карантина голландцев разогнали водометом

Полиция Нидерландов применила водометы против протестующих из-за карантина голландцев. Видео с демонстраций опубликовало Ruptly.

Cообщается, что пушки использовали против ветра, и из-за этого они были недостаточно эффективны. На видео силовики наступают на толпу демонстрантов, периодически обливая их водой из водометов.

Протесты против ограничений из-за COVID-19 продолжаются в стране десятые выходные подряд. Это не первый раз, когда полиция действует жестко: в январе 2021 года против недовольных тоже применяли водометы, а также задерживали их, используя в том числе служебных собак.

В том же месяце протесты переросли в беспорядки и погромы, после чего были были задержаны сотни людей. В Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны ввели комендантский час: ненадолго запретили показываться на улице после 21 часа. За нарушение комендантского часа в итоге выписали более 5 тысяч штрафов.