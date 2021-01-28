Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Полиция Амстердама снова применила спецсредства для борьбы с погромами и беспорядками.

На кадрах видно, как демонстрант убегает от правоохранителей и тащит ель. Перед ним бежит еще один протестующий, который снимает происходящее на камеру смартфона. Затем одного из них задевает струя воды.

26 января полиция Нидерландов задержала более 150 человек в ходе антикарантинных протестов.

Протесты из-за введенного властями комендантского часа продолжаются уже несколько дней. Полицейские применяют водометы и дубинки в Амстердаме и Эйндховене, где демонстранты начали кидать в них петарды. В Эйндховене правоохранители использовали слезоточивый газ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил прошедшие протесты, назвав их «преступным насилием».

Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, введенного властями в середине декабря. В стране закрыты почти все магазины, рестораны и кафе, музеи и театры, парки и спортзалы, все учебные заведения работают дистанционно. Кроме того, впервые со Второй мировой войны в стране начал действовать комендантский час. Гражданам запрещено покидать дома с 21:00 до 04:30, полиция уже выписала более пяти тысяч штрафов за его нарушение.