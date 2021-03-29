Xiaomi выпустила процессор

Xiaomi анонсировала выпуск собственного процессора. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Журналисты ссылаются на сообщение компании в Weibo, где корпорация рассказала, что выпустила собственный чип. «Небольшой процессор собственной разработки с бесконечными технологическими мечтами», — говорится в тизере продукта. Согласно описанию нового чипа, речь идет не о полноценном процессоре для смартфонов и другой техники, а микросхеме для обработки изображений (ISP).

По словам журналистов, анонсированный чип будет предназначен для обработки данных с камеры устройства. Компонент будет отвечать за качество фото и видео, с помощью оценки информации о цвете, контрасте, освещении и прочих данных. Вероятно, он дебютирует в одном из новых смартфонов Xiaomi. Релиз процессора состоится 29 марта, где, скорее всего, также покажут новый флагманский смартфон Mi 11 Ultra.

Последний полноценный чип компании — Surging S1 — был выпущен в 2017 году. На данный момент Xiaomi использует в своих устройствах процессоры сторонних компаний, преимущественным образом, американской Qualcomm.

В марте 2020 года появилась информация о том, что Xiaomi закрыла подразделение по разработке процессоров Surge. Инсайдеры рассказали, что компания не смогла создать конкурентоспособный продукт и посчитала проект слишком сложным и дорогим.