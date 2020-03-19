Xiaomi закрыла разработку собственных процессоров

Xiaomi отменила разработку собственного процессора для смартфонов. Об этом со ссылкой на китайские источники сообщает GizmoChina.

Компания закрыла проект Surge, в рамках которого работала над собственным чипом для мобильных устройств. Знакомые с ситуацией отраслевые эксперты рассказали, что Xiaomi не смогла создать конкурентоспособный продукт и посчитала проект слишком сложным и дорогим. В поисках баланса между разработкой конкурентных на рынке продуктов и получением прибыли компания намерена диверсифицировать направление по производству процессоров.

Издание подчеркивает, что в этом вопросе китайская корпорация отличается от Huawei, которая инвестирует серьезные средства в изучение и производство чипов. Xiaomi, в частности, концентрирует усилия на разработке радиочастотных чипов и прочих периферийных компонентов для смартфонов.

В рамках свернутого проекта в 2017 году компанией был выпущен процессор Surge S1, имеющий восемь вычислительных ядер Cortex-A53 и графический ускоритель Mali-T860. Единственным смартфоном, который получил новый чип, оказался Mi 5C. Опираясь на собственные компоненты, компания планировала снизить зависимость от сторонних поставщиков.

В начале года агентство Reuters обратило внимание на возможные ограничения для компаний, использующих американское оборудование. Согласно обсуждаемым поправкам, иностранным компаниям разрешат иметь торговые контакты только с лицензированными партнерами. В этом случае Huawei, закупающая процессоры Kirin у тайваньского производителя TSMC, может оказаться без чипов для своих смартфонов. Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.

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