Назван лидирующий на выборах мэра Якутска кандидат

Исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев лидирует на досрочных выборах главы города после обработки 96 процентов протоколов. Такие данные назвала Якутская городская территориальная избирательная комиссия на своем сайте.

За кандидата от партии «Единая Россия» Евгения Григорьева проголосовали 44,09 процента избирателей. Виталия Обедина от «Справедливой России» поддержали 39,87 процента. Замыкает тройку лидеров Савва Михайлов от КПРФ, набравший 11,29 процента голосов. По предварительным данным явка составила 41,44 процента.

В Якутске с 26 по 28 марта прошли досрочные выборы. В них приняли участие шесть кандидатов от различных российских партий. В городе открыты 118 основных и четыре временных избирательных участка.