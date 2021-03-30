Полная блогерша повторила фото самой красивой женщины в мире в белье

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила фото американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре 25-летняя супермодель позирует с собранными в пучок волосами в черном комплекте нижнего белья. Хадид засняли на фоне штор, при этом на ее лицо направлен свет от прожектора. Барбер попыталась сымитировать образ и позу знаменитости, сморщив при этом лицо.

Публикация набрала больше 570 тысяч лайков и рассмешила фанатов блогерши. «Ты всегда заставляешь меня улыбаться! Ты невероятная и просто сногсшибательная, обожаю твой юмор», «Умираю», «Ты снова это сделала!», «Забавнее всего то, что ты выглядишь гораздо привлекательнее модели», — писали они в комментариях.

Ранее в марте Селеста Барбер повторила нелепую позу Ким Кардашьян в белье и насмешила фанатов. На оригинальном кадре Кардашьян запечатлена в черном белье собственного бренда Skims. Бизнесвумен стоит на четвереньках, опираясь руками на сиденье кресла и вскинув одну ногу вверх. Барбер же снялась в похожем образе и попыталась нелепо сымитировать позу звезды, склонившись над стульями.