Боксерша показала гематому на лице после боя

Немецкая боксерша Чейенн Хансон показала фото после боя с украинкой Алиной Зайцевой за титул BDB International German Championship. Публикация доступна в Instagram.

Рефери остановил поединок после того, как спортсменки столкнулись головами. Из-за полученных травм Хансон не смогла продолжить выступление. Поскольку она лидировала по очкам, ей была присуждена техническая победа.

Фото опубликовано @cheyenne_hanson_boxing

23-летняя Хансон показала гематому на лице после поединка в Instagram. Она выложила фото до и после травмы.

На счету Хансон восемь побед при единственном поражении. Она начала профессиональную карьеру в 2018-м.

Зайцева потерпела шестое поражение подряд в карьере.

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