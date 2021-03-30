Игрок ЦСКА рассказал о «русских качествах» бразильца из сборной России

Российский защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об одноклубнике и игроке сборной России Марио Фернандесе. Слова спортсмена приводит Sport24.

21-летний игрок отметил, что не считает Фернандеса иностранцем. Он высоко оценил бойцовские качества партнера по команде и заявил, что по характеру Фернандес — русский. «Он будет сражаться, пока не умрет. Русский мужик», — подчеркнул Дивеев. Он также отметил, что бразилец не разговаривает в команде на русском языке, однако речь партнеров понимает.

Фернандес выступает за сборную России с 2017 года. На его счету 27 матчей и четыре гола в составе национальной команды. В России Фернандес выступает с 2012 года за московский ЦСКА.

Дивеев — игрок молодежной сборной России. Воспитанник «Уфы» перебрался в московский клуб в 2019 году.