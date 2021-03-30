Женщина осталась с опухолью мозга из-за многолетних попыток забеременеть

Жительница английского города Уэртинг, графство Суссекс, утверждает, что осталась с опухолью головного мозга из-за многолетних попыток забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает Daily Mirror.

53-летняя Серена Джардин (Serena Jardine) в течение семи лет принимала гормоны, чтобы завести ребенка. После пяти раундов ЭКО и трех выкидышей, в декабре 2012 года она наконец родила сына Джеймса. Вскоре женщина начала страдать от головокружений, мигрени и проблем с памятью.

Британка списывала эти симптомы на послеродовую депрессию. Только когда лицо Джардин внезапно парализовало, и женщина не смогла заговорить, ее отвезли в больницу. Проведенное обследование выявило в ее мозге опухоль размером с апельсин.

Спустя три недели, 8 апреля 2014 года, Джардин провели срочную операцию, которая длилась десять часов. Врачам удалось спасти ей жизнь, однако она частично лишилась зрения. Хирурги оставили пять процентов опухоли в ее мозге из-за опасной близости к кровеносным сосудам. Пациентка регулярно проходит обследование, чтобы вовремя отследить рост новообразования.

Эксперты убеждены, что менингиома (вид опухоли головного мозга, развивающейся в мозговых оболочках) увеличивается при взаимодействии с гормонами, которые женщинам прописывают при ЭКО. Джардин не знала о рисках и не догадывалась, что принимаемые во время ЭКО лекарства способствовали росту новообразования.

Нейрохирург Энтони Гош (Anthony Ghosh) считает, что процедуры ЭКО стали катализатором болезни Джардин. «Нельзя утверждать, что ЭКО приведет к образованию опухоли головного мозга, но оно может ускорить рост уже существующего новообразования», — объяснил специалист.

Британка решила поделиться своей историей, чтобы предупредить женщин, желающих завести ребенка с помощью ЭКО, о подобном риске. «Разумеется, я рада, что обрела сына, но у меня был непростой путь», — заключила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, считавшая себя беременной, оказалась больна раком. Поскольку рак заметили на ранней стадии, он не успел распространиться на другие части тела.