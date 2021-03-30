Раскрыты подробности создания обложки с обнаженной Ивлеевой для Playboy

Арт-директор екатеринбургской студии Cameraptor Дмитрий Журавлев раскрыл подробности съемки обложки журнала Playboy, героиней которой стала телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, весь проект был создан по инициативе знаменитости. «Часть фото ради космической атмосферы снимали в капсульном отеле. На весь проект ушел примерно месяц. Причем много времени ушло именно на переговоры, согласование, обсуждение», — подчеркнул Журавлев.

По словам арт-директора, Ивлеева действительно снималась обнаженной. «Это фотографии с миксом 3D-графики, так что откровенная фотосессия на самом деле была. Мы разрабатывали все: как это будет выглядеть, какие позы… Все было очень секретно», — добавил он.

Помимо этого, екатеринбуржец упомянул, что телеведущая самостоятельно оплатила все расходы на проект. «Ивлеева лично оплатила фотосессию и всю работу команды дизайнеров. Я не могу оценить полностью весь бюджет съемки, но уверен, что все вместе стоило несколько миллионов рублей», — заверил мужчина.

Ивлеева попозировала для Playboy полностью обнаженной, отметив, что выбрала для этого самое лучшее время, так как «уверена в себе как никогда». Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram. «На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy», — подписала фото ведущая.

Ранее в марте Анастасия Ивлеева показала роскошный подарок от певца Филиппа Киркорова на день рождения. Блогерша сняла на видео ожерелье французского модного дома Chanel, выполненное из жемчуга. Изделие украшает логотип люксового бренда, который покрыт кристаллами.