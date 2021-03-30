Сотрудница отеля обманула клиентов и тайно списала с них штраф

Сотрудница отеля обманула клиентов, которые нарушили внутренние правила заведения. Девушка пообещала, что снова заселит их в гостиницу, если они заплатят большой штраф, но в итоге, когда деньги были списаны, отказалась это делать. Своей историей она поделилась на Reddit.

По словам девушки, она узнала, что пара постояльцев курила в номере, когда они уже выселялись из отеля. Она попыталась снять с карты штраф в 250 долларов, но смогла тайно списать только 50. Мужчина и женщина ушли, но через несколько минут вернулись и потребовали объяснений.

По словам автор поста, бывшие постояльцы сперва отрицали курение, но затем признались в содеянном. Сотрудница отеля также сказала им, что из-за нарушения они больше не смогут останавливаться в этой гостинице. Мужчина предложил заплатить всю сумму штрафа и уточнил, смогут ли они в таком случае быть постояльцами отеля в будущем. Рассказчица решила соврать им и ответила утвердительно. Свою ложь она объяснила тем, что не думала, что когда-нибудь снова встретит эту пару в гостинице.

Однако через некоторое время мужчина и женщина вернулись. Они напомнили сотруднице отеля о договоренности, предложили заплатить оставшиеся 200 долларов штрафа и попросили ключ от номера. Девушка взяла деньги, но отказалась заселять их.

Мужчина возмутился тем, что его обманули, обругал автора поста и пообещал пожаловаться руководству заведения. В комментариях подавляющее большинство юзеров посчитало поведение сотрудницы отеля куда более отвратительным, чем действия пары. Так, jennyther заметила, что пара в итоге выполнила условия договора и поступила честно, а работница гостиницы наказала их за правильный поступок. По мнению -Quaint-, каждая из сторон повела себя некорректно, но ложь сотрудницы никак не исправила ситуацию, а лишь усугубила проблему.