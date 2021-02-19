Мужчина заподозрил невесту в измене и случайно застукал в постели с его отцом

29-летний мужчина заподозрил свою невесту в измене, а затем случайно застукал ее в постели с его отцом. Он поделился своей историей на Reddit и признался, что после этого уехал в отель, где в течение двух дней беспрестанно плакал и употреблял алкогольные напитки.

Автор поста рассказал, что предложил невесте выйти за него замуж в январе 2020 года. Церемонию, запланированную на лето, перенесли из-за коронавируса. Мужчина уточнил, что они с возлюбленной были вместе шесть лет.

Около четырех месяцев назад он заметил, что поведение его невесты изменилось. Рассказчик обратил внимание на то, что она отдалилась от него и стала менее нежной, а также начала поздно приходить домой, прятать телефон и врать о том, где она была. Сперва мужчина подумал, что она переживает из-за предстоящей свадьбы, однако она объяснила перемену проблемами на работе.

Герой истории окончательно утвердился в своих подозрениях, когда увидел, что невесте звонит контакт, записанный как «Карен 2». Он объяснил, что Карен — это лучшая подруга его возлюбленной. Когда она получила несколько настойчивых звонков от этого контакта, настоящая Карен сидела рядом с ними. Позже женщина сказала рассказчику, что звонившей была ее коллега по имени Карен, и отказалась показывать ему телефон.

Примерно в это же время она сблизилась с отцом жениха (мужчина уточнил, что его родители давно в разводе). По словам автора поста, он не придал этому никакого значения. «Кто вообще будет переживать из-за того, что у его невесты и его отца близкие отношения?» — написал герой истории.

Автор поста признался, что мысль о том, что возлюбленная может изменять ему с его же отцом, даже не приходила ему в голову. Поэтому когда недавно его рейс отменили из-за снегопада и, неожиданно вернувшись домой, он увидел припаркованную машину отца, то подумал, что родственник просто заехал в гости.

Зайдя домой, он долго искал невесту и обнаружил ее в спальне, дверь в которую была заперта. Мужчина попросил открыть, но она отказалась и сказала, что одевается. «Мысль о том, что они вместе, все еще не приходила мне в голову. Я снова попросил открыть дверь, а она сказала ждать внизу. Затем я услышал раздававшиеся из комнаты шаги. Тогда я наконец-то понял, что там могло происходить», — поделился автор.

Рассказчик выбил дверь и увидел, как его отец пытается надеть штаны, а невеста стоит перед ним в одном нижнем белье. Шокированный этим, он почувствовал себя слабым и побежденным. Мужчина взял чемодан, приготовленный для командировки, сел в машину и уехал.

Последние два дня герой истории провел в отеле, где только пил алкоголь и плакал. Невеста, отец, родственники и друзья завалили его звонками и сообщениями, однако он не захотел разговаривать ни с кем из них. Автор поста признался, что не знает, как ему жить дальше, и попросил пользователей Reddit помочь советом. Многие комментаторы призвали его не злоупотреблять алкоголем, так как он только ухудшает ситуацию, а также не стыдиться и обязательно поговорить с кем-нибудь о случившемся. Рассказчику также порекомендовали обратиться к психотерапевту.