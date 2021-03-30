56-летняя многодетная мать назвала секрет молодости и подтянутой фигуры

Молодо выглядящая многодетная мать из Великобритании назвала секрет стройности и привлекательной внешности в 56 лет. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Персональный фитнес-тренер Лиза Вебстер (Lisa Webster) живет в английском графстве Эссекс с мужем Гэрри и тремя взрослыми сыновьями. Залогом своей подтянутой фигуры она считает многолетние занятия пилатесом. По ее словам, эти тренировки помогают ей укреплять и растягивать мышцы, не нагружая суставы. Она советует также практиковать дыхательные упражнения, помогающие снять напряжение.

Британка заметила, что во время стресса ее волосы тускнеют и выпадают. Чтобы хорошо выглядеть, она делает наращивание и принимает пищевые добавки. Она признается, что до пандемии коронавируса вкалывала ботокс, чтобы избавиться от морщин на лбу. Теперь же Вебстер трижды в неделю ухаживает за кожей с помощью массажера для лица и специального крема. «После года использования я заметила существенные изменения», — подчеркнула она.

Чтобы расслабиться перед сном и не просыпаться среди ночи, Вебстер использует органическое конопляное масло и магниевый спрей для тела. Помимо этого, три раза в неделю она принимает солевые ванны. Все это, по ее словам, помогает ей оставаться привлекательной и моложавой.

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