Ученые объяснили риск повторного заражения COVID-19 для людей старше 65 лет

Высокий риск повторного заражения коронавирусом среди людей старше 65 лет лет объясняется естественными возрастными изменениями или иммунным старением. Они влияют на врожденную и адаптивную защиту организма. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявила сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД Елена Белова.

При этом заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов подчеркнул, что однозначного ответа на вопрос о необходимости вакцинировать старшее население пока нет. «Например, недавно выяснилось, что вакцина от AstraZeneca провоцирует тромбообразование, что в возрасте 65 плюс едва ли прекрасная новость», — отметил он.

Ранее ученые подсчитали риск повторного заражения коронавирусом среди различных возрастных групп населения. Так, по данным экспертов из Statens Serum Institut в Копенгагене, каждой второй переболевший (52,9 процента) COVID-19 старше 65 лет рискует заболеть еще раз. Статья опубликована в издании The Lancet.

При этом среди людей, не достигших этого возраста, риск почти в два раза ниже — 21,1 процента. К таким выводам специалисты пришли, проанализировав 10 миллионов ПЦР-тестов, проведенных в стране с начала пандемии.