Появилась новая гипотеза о нулевом пациенте с ВИЧ

Канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука рассказал о новой гипотезе о нулевом пациенте с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению эксперта, впервые человек заразился ВИЧ-инфекцией во время Первой мировой войны. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, который принимал участие в боевых действиях против немецких войск в Камеруне. Он отметил, что главной проблемой для солдат в тот период были не вражеские пули, а голод.

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Пепин считает, что у военных быстро закончилось продовольствие, и они решили охотиться на обезьян и других животных. «Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению», — пояснил специалист.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции ученый назвал повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов.

В сентябре ученые Мичиганского университета нашли потенциальный способ полного излечения от ВИЧ. Исследователи обнаружили, что вирус использует белок Nef для обхода иммунной системы зараженного организма. Результаты скрининга базы данных, охватывающей 200 тысяч малых молекул, показали, что среди одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) препаратов не существует известных соединений, которые могли бы заблокировать Nef и восстановить функционирование MHC-I. Однако в библиотеке продуктов микробного синтеза LSI, где содержится информация о 30 тысячах соединений, был найден класс антибиотиков, называемых плейкомакролидами и способных блокировать Nef.