Сменился глава «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» сменился руководитель, на должность СЕО назначена Марина Краснова. Как сообщили в пресс-службе компании, она присоединилась к команде соцсети полтора года назад в роли директора по продукту.

Отмечается, что Краснова также продолжит развивать единую платформу видео и звонков Mail.ru Group.

За стратегический совет компании теперь будет отвечать Андрей Рогозов, прежде занимавший пост СЕО «ВКонтакте». Он также возглавит новую структуру — направление экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Стратегический совет будет отвечать за курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей и заниматься в том числе стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Генеральный директор Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев отметил, что экосистема компании не просто так строится вокруг социальных сетей, в этом ее уникальное преимущество. «У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они работают сообща. Причем их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше — внутренние интеграции это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему», — заявил он. Добродеев также подчеркнул, что опыт Рогозова поможет выполнять эти задачи быстрее, продуманнее и эффективнее.