В Telegram и «ВКонтакте» испытали российскую вакцину от коронавируса

Вице-президент Telegram Илья Перекопский и генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов сделали прививку от коронавируса в рамках испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом они рассказали РБК.

По словам Перекопского, вакцинацию он проходил в государственной клинике, и платить за прививку ему не пришлось. Он сравнил разговоры о вреде препарата с суевериями, в которые верят «недалекие люди». Вице-президент компании добавил, что обсудил этот вопрос с лучшими представителями медицины и науки. После вакцинации у него в течение одного дня проявились побочные эффекты: повышение температуры и давления. Через некоторое время тест показал наличие антител в его крови.

Рогозов в свою очередь рассказал, что записался в волонтеры сразу, как узнал об успешном прохождении испытаний вакцины «Спутник V». «Меня в меньшей степени беспокоило то, что в тот момент вакцина полностью не прошла все полагающиеся клинические испытания. Для меня важнее был фактор времени и минимальный риск подобного рода вакцины, чем прохождение вакциной всех бюрократических процедур», — пояснил гендиректор «ВКонтакте». Он не заметил никаких побочных эффектов после вакцинации, в результате которой у него выработался иммунитет к коронавирусу.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».