В России назвали позицию Украины по Донбассу циничной и безответственной. Об этом заявил полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, его цитирует РИА Новости.

В контактной группе обратили внимание на заявления украинских властей, которые прозвучали после сообщений о гибели четырех военнослужащих при обстреле вблизи поселка Шумы Донецкой области 26 марта.

«Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса — гражданина Украины — какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», — подчеркнул Грызлов.

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По его словам, ситуация с безопасностью в регионе не улучшилась: за прошедшие две недели со стороны Украины «зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению».

«Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование Вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», — пояснил Грызлов.

В заключение он напомнил, что руководство Вооруженных сил Украины не заявило публично об издании приказов «о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия», однако должно было сделать это восемь месяцев назад.

30 марта президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном безальтернативность выполнения условий Минских соглашений. Переговоры лидеров трех стран прошли в формате видеоконференции. Помимо вопросов украинского урегулирования стороны обсудили объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, возможность регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V».

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.