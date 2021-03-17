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Россия уличила Киев в создании предлога для военной авантюры в Донбассе

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Борис Грызлов
Борис Грызлов
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов уличил Киев в создании предлога для военной авантюры в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины подтягивают новые силы к линии соприкосновения в Донбассе, пытаясь вызвать ответный огонь по украинским войскам. «Очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня. Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру», — сказал Грызлов, добавив, что «циничный расчет» при обстрелах основывается на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для авантюры.

Полпред России подчеркнул, что в этой ситуации важно, что «ополченцы проявляют сдержанность и лишь изредка отвечают на обстрелы», не нарушая достигнутых договоренностей и не подвергая угрозе мирных жителей.

Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Киев в намеренном обстреле десяти мирных сел в Донбассе за минувшие сутки. По данным дипломатов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум 21 раз нарушили режим перемирия в регионе и выпустили по населенным пунктам более 100 боеприпасов, в том числе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.

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