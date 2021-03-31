Жена Малкина рассказала о тратах семьи

Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, рассказала о тратах семьи. Ее слова People Talk.

Кастерова заявила, что ее муж не расточителен, тщательно обдумывает большие покупки и планирует семейный бюджет. «У нас есть все, что необходимо для комфортной жизни, но без излишеств. Я тоже не люблю транжирить деньги, потому что вижу, каким трудом они ему достаются», — добавила она.

В октябре 2019 года стало известно об американском паспорте Малкина. Позже 33-летний форвард сообщил, что гражданство США позволяет ему и его семье решать ряд бытовых и социальных проблем. Семья Малкиных проводит большую часть года в Соединенных Штатах.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Во время локаута 2012 года форвард возвращался в «Магнитку».

Малкин и Кастерова поженились в США в 2015 году. 31 мая 2016-го у пары родился сын Никита.