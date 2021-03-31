Путин потребовал от чиновников ответственного отношения к бюджету

Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников всех уровней ответственного отношения к бюджету. Он заявил об этом в среду, 31 марта, на совещании с членами кабинета министров, его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил о ситуациях, когда казна некоторых регионов «оказывалась в ловушке» из-за слишком дорогих коммерческих кредитов.

«Конечно, нужно эту проблему решать, и мы будем это делать. Но и от руководителей всех уровней требуется очень ответственное отношение к бюджетному процессу», — подчеркнул Путин.

Так президент прокомментировал слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что субъекты с большим коммерческим долгом не получили соответствующий объем реструктуризации и «оказались в ловушке». Путин напомнил, что некоторые руководители регионов, «имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали». Они предпочитали «по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый коммерческий долг», заключил президент.

Ранее 31 марта на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы Путин сравнил безудержное извлечение прибыли бизнесом без заботы о людях с выстрелом в собственную ногу. Он добавил, что «дикий капитализм» неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предсказал возможный бюджетный кризис в некоторых российских регионах. Его наступление может быть связано с тем, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса доходы региональных бюджетов резко снизились, а расходы выросли из-за мер поддержки экономики. В нынешнем году ожидается сокращение субсидий из федерального центра, которые помогли избежать еще больших проблем в 2020-м.