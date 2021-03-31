Путин отверг «дикий капитализм» и сравнил его с выстрелом себе в ногу

Президент России Владимир Путин сравнил безудержное извлечение прибыли бизнесом без заботы о людях с выстрелом в собственную ногу. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства добавил, что «дикий капитализм» неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса. «Цель бизнеса, на первый взгляд, — это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно», — отметил президент.

«Это [сродни] аутодафе, как выстрелить себе в ногу либо в голову», — подчеркнул он.

Свою оценку президент России озвучил в среду, 31 марта, на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.