Мужчина с бензопилой и собакой попытался прорваться в парламент Словении. Об этом пишет портал Total Slovenia News.

Местный житель возмутился карантину и пошел к зданию правительства, держа в руках поводок собаки и пилу. Затем он запустил бензопилу и закричал «С меня хватит локдауна!». Мужчина не успел войти в здание: его тут же задержал сотрудник службы безопасности.

На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как злоумышленника повалили на землю, а другой охранник держит собаку. В результате инцидента никто не пострадал, мужчину арестовали.

В марте 2019-го поляк запланировал ворваться в сейм — нижнюю палату парламента — с ненастоящим оружием, однако был задержан. Он рассчитывал, что его убьют охранники, однако злоумышленника просто арестовали в связи с рассылкой мэрам городов и бывшему президенту страны Леху Валенсе писем с угрозами. Послания были отправлены по меньшей мере 10 градоначальникам, в том числе мэру Кракова Яцеку Майхровскому, с требованием отставки.

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