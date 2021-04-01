Суд арестовал психиатра за халатность после взрыва газа в жилом доме Татарстана

Суд арестовал 53-летнего врача-психиатра Наталью Евдокимову за халатность по делу о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме города Зеленодольска (Татарстан). Об этом сообщает региональное издание «Татар-Информ».

Уточняется, что Евдокимова не признала вину. Однако суд решил заключить обвиняемую под домашний арест сроком до 30 мая.

Взрыв бытового газа в доме произошел вечером 29 марта. В девятиэтажном доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже. Рассматривается несколько версий ЧП.

По одной из версий, причиной взрыва газа могла стать попытка самоубийства хозяина одной из квартир. Родственники доставили в больницу мужчину в состоянии алкогольного опьянения. На приеме у Евдокимовой он отрицал попытку суицида. Доктор отпустила пациента домой на лечение, заключив, что у него деменция.

Также в числе причин произошедшего рассматривают утечку газа из системы, неисправность плиты и невнимательность жильцов.