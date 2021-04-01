Сообразительная девочка спасла жизнь трехлетнему брату

Сообразительная девочка из американского города Биддефорд, штат Мэн, спасла жизнь трехлетнему брату, который проглотил батарейку. Об этом сообщает сайт телеканала WLOX.

23 марта трехлетний Кольт МакЛейн (Colt McLain) играл с электронным планшетом для рисования. Его маленькая сестра Миа (Mia) побежала к матери и сказала, что брат проглотил монету.

Женщина не сразу поняла, о какой монете речь. Оказалось, что мальчик проглотил батарейку от планшета для рисования. Поняв это, его мать незамедлительно связалась с врачами из токсикологического центра. Ей посоветовали дать мальчику немного меда, после чего она отвезла сына в больницу.

Кольт провел в стационаре сутки. Ему провели две хирургические операции и несколько раз делали рентген. Врачи удалили проглоченную батарейку. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

Директор Токсикологического центра Новой Англии рассказала, что с 2016 по 2020 год к ним поступило 93 ребенка до пяти лет, которые глотали батарейки. Она подчеркнула, что проглоченная батарейка может вызвать ожог, если прилипнет к слизистой. Мед обволакивает батарейку и немного нейтрализует ее действие.

Ранее сообщалось, что батарейка типа «таблетка» на четыре месяца застряла в горле у одиннадцатимесячной девочки из английского города Суиндон, графство Уилтшир. Ребенок выжил благодаря тому, что батарейка оказалась старой и была разряжена.