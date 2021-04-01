Подопытный песец сбежал от ученых с Ямала в соседний регион

Подопытный песец по имени Торсуй (Осторожный) сбежал от ямальских ученых вглубь полуострова Таймыр и стал первым зверьком в своем роде, покинувшим Ямал, сообщает Nur24.ru.

Научные сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги изучали миграцию животного и выяснили, что за время исследования песец дважды перебирался с Ямала на Гыданский полуостров и обратно. Во второй половине марта он убежал на Таймыр (Красноярский край). Ученые заинтересовались, вернется ли Торсуй обратно.

Ранее заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов говорил, что в этом году песцов в регионе стало больше из-за увеличившегося количества грызунов. Ищущих еду зверьков часто видели в окрестностях Норильска. В Ямальском районе ЯНАО был замечен редкий голубой песец.