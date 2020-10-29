На Ямале объявился редкий голубой песец

Редко встречающийся на Ямале голубой песец объявился в Ямальском районе региона. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

«Редчайший голубой песец был замечен на Ямале. Для центральной Евразии, России и в частности для Ямала — это очень редкое явление. Каждая такая встреча на вес золота», — сказал ученый.

Он отметил, что обычно песцы имеют белый окрас зимой, и бурый — летом. Голубой цвет меха появляется в результате мутации.

Специалисты предполагают, что в этом году численность песцов в регионе могла вырасти из-за большого количества грызунов. В таком случае вероятность появления голубых особей увеличивается. «И если частота такой мутации, как голубой песец, предположим, одна на тысячу, то если будет две тысячи песцов, среди них появится два голубых и так далее. Возможно, эта встреча говорит о том, что численность высокая и такие встречи будут происходить чаще», — предположил собеседник агентства.

Предыдущий раз голубого песца видели на Ямале в прошлом году, уточнил Соколов. Тогда зверя заметили на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги.