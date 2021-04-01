Пресс Эмили Ратаковски на фото папарацци после родов вызвал недоверие у фанатов

Подтянутая фигура американской супермодели и предпринимательницы Эмили Ратаковски на фотографиях, сделанных через три недели после родов, вызвала недоверие у ее фанатов. Кадры папарацци и комментарии пользователей сети появились на Daily Mail.

На опубликованных снимках 29-летняя Ратаковски запечатлена на улицах Нью-Йорка. Она одета в бежевые брюки широкого кроя и черный кардиган с глубоким декольте и расстегнутыми нижними пуговицами. На сайте бренда Aya Muse последняя вещь продается по цене 210 фунтов стерлингов (около 21 тысячи рублей).

Читатели издания обратили внимание на пресс знаменитости, который виден под ее топом на фото. «Давайте будем честными, ни одна женщина не худеет так быстро после родов. Она рисует мышцы косметикой», «Очень вредно сбрасывать вес так быстро, это плохой пример для матерей», «Фото Ратаковски разрушают мою психику», «Она, должно быть, очень устала растить ребенка и так много тренироваться», «Не бывает такой фигуры у кормящей матери», — критиковали они.

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В марте фитнес-тренер из Австралии тоже обвинила Эмили Ратаковски во лжи из-за идеального тела на снимках после родов. По словам Эмили Скай (Emily Skye), фотографии модели расстроили многих женщин и заставили их почувствовать себя неуверенными в себе. Она объяснила, что не многим удается добиться такого тела в короткие сроки, и далеко не все способны вернуться в хорошую форму и через долгое время после родов.

Эмили Ратаковски родила первого ребенка 8 марта. Мальчика назвали Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo). Супермодель замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.