Звезда «Майора» и «Завода» рассказал о насилии со стороны отчима

Звезда фильмов «Майор» и «Завод» Денис Шведов рассказал о насилии со стороны отчима, пережитом в детстве. Подробности артист раскрыл в выпуске YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!»

«Это отчим, которого я 25 лет считал отцом. Он много нехорошего сделал, там было и насилие в семье — физическое и моральное, ничего, кроме психологических травм, он не оставил после себя. Когда что-то я вспоминаю из историй своих жизненных, то мне иногда хочется ему нарезать хорошенько. За все, что он делал. И за себя, и за сестру», — объяснил актер.

39-летний Денис Шведов также снялся в сериалах «Мажор», «Измены» и «Бывшие».

В марте стало известно, что голливудская звезда Шэрон Стоун обвинила родного деда в сексуальном насилии.