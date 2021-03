Голливудская звезда Шэрон Стоун обвинила родного деда в сексуальном насилии. Артистка рассказала об этом в интервью The New York Times, посвященному грядущему выходу ее мемуаров The Beauty of Living Twice.

В книге Стоун пишет, что в юном возрасте вместе с сестрой Келли подверглась сексуальному насилию со стороны деда по материнской линии. Обсуждая это признание в интервью, актриса заявила, что решение предать произошедшее огласке они с Келли приняли совместно. «Мы поговорили с нашей матерью, и сперва она восприняла это очень стоически, написала мне письмо, в котором сказала, что эта информация сбивает ее с толку», — отметила Стоун.

Актриса добавила, что, завершив книгу, вслух прочитала ее матери. «У меня тогда была простуда, я лежала в кровати. Когда я закончила читать, она залезла ко мне в кровать, и я записала полтора часа ее рассказов. И потом я переписала большую часть книги. Тогда и посвятила ее своей матери», — призналась она.

Ранее в марте Стоун рассказала, как ее обманом уговорили сняться в культовой сцене в фильме Пола Верховена «Основной инстинкт» без нижнего белья.