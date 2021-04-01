Вышло крупное обновление «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» обновила приложение для iPad. Как сообщили в пресс-службе соцсети, теперь на планшетах снова можно слушать музыку, а также бесплатно звонить друзьям и отправлять голосовые сообщения, смотреть клипы, истории и другие видео.

«Более того, приложение теперь будет обновляться одновременно с мобильным: оно универсальное для iPhone и iPad и адаптируется под большой экран», — говорится в сообщении. Представители соцсети отметили, что приложение позволит удобнее общаться, развлекаться, работать и учиться.

СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что пользователи с энтузиазмом ждали обновлений на iPad. «И хотя планшетами пользуются гораздо реже, чем смартфонами или ноутбуками, мы всегда учитываем отзывы и пожелания, которые получаем. Это помогает запускать действительно востребованные продукты. Обновленное приложение поможет общаться и решать повседневные вопросы — будь то быт, работа или учеба — с любого устройства», — сказала она.

Старший дизайнер «ВКонтакте» Матвей Правосудов рассказал, что навигацию в новой версии продумывали с учетом главного преимущества планшета — большого экрана. Поэтому основную его часть отвели под просмотр текста, фото и видео. «А еще сделали то, что так просили пользователи: разделы "Музыка" и "Уведомления" расположены в нижнем меню, так что перейти к ним можно одним касанием»», — добавил он.