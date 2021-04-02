Подросток праздновал в аквапарке выздоровление от COVID-19 и утонул

Подросток застрял в открытом водяном фильтре и утонул, когда праздновал с родителями выздоровление от коронавируса в аквапарке Ксенсес в мексиканском городе Плая-дель-Кармен. Об этом сообщает издание The Sun.

В субботу, 27 марта, 13-летний Леонардо Луна Герреро (Leonardo Luna Guerrero) отправился с родителями и тремя братьями и сестрами в водный парк развлечений. Таким образом семья решила отметить выздоровление Леонардо от COVID-19.

Нога юноши застряла в водном фильтре, который начал затягивать его под воду. Сначала семья подумала, что Леонардо ныряет, чтобы пошутить над ними, но вскоре стало ясно, что это не игра. Отец мальчика кардиолог Леонардо Мигель Анхел Луна Кальво (Miguel Ángel Luna Calvo) отчаянно пытался спасти сына, но безуспешно.

После того как подростка удалось извлечь из фильтра, отец провел ему искусственное дыхание. Прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали мексиканца. Однако на следующий день он скончался в больнице от легочного кровотечения, которое началось в результате утопления.

Руководство парка опубликовало сообщение, в котором заявило, что глубоко сожалеет о гибели Герреро. «За более 30 лет работы парка подобных случаев никогда не происходило», — говорится в нем.

Позже в парке уточнили, что причиной неисправности, которая привела к гибели юноши, стала ошибка сотрудника.

Ранее сообщалось, что двух подростков из графства Линкольншир, Англия, засосало в трубу по дороге из школы. Через несколько секунд течение выбросило подростков с другой стороны трубы, они не пострадали.