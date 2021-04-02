Оставшийся без работы ведущий обратился к поклонникам с мольбой

Британский ведущий Пирс Морган (Piers Morgan) обратился к своим поклонникам с мольбой о покупке его книги. В ролике, опубликованном в Twitter, оставшийся без работы журналист призвал таким образом помочь ему «дать ответ банде, выступающей за культуру отмены».

«Помогите старому безработному мужчину в самую нужную минуту», — сказал он, обращаясь в камеру к зрителям. Он также заметил, что не вернется на телеканал ITV, откуда был уволен после критики принца Гарри и Меган Маркл.

Ведущий рассказал, что в своей книге выступает за защиту свободы слова и права на выражение собственного мнения. Морган уверен, что необходимо прекратить культуру отмены, так как она вредит обществу.

«Давайте вернемся к тому, что сделало Британию великой, к возможности не соглашаться друг с другом и затем вместе выпить по кружечке в пабе, а не пытаться разрушить жизни друг друга из-за разных мнений», — добавил он.

Морган уволился после критики в адрес принца Гарри и Меган Маркл. Ведущего возмутили заявления о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Об этом пара рассказала в интервью Опре Уинфри для американского канала CBS. Гарри вспомнил, как некоторые члены королевской семьи обсуждали цвет кожи первого ребенка Меган. Маркл же сообщила, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.

Через неделю после увольнения ведущего шоу Good Morning Britain потеряло почти половину своих зрителей. Недавний выпуск без Моргана стал самым непопулярным за весь март. Передачу смотрели около 800 тысяч человек — на 500 тысяч меньше, чем выпуск с участием скандального ведущего.