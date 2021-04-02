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Пушков оценил обещание США защитить Украину от «российской агрессии»

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил обещание главы Пентагона Ллойда Остина защитить Украину в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», — отметил Пушков, добавив, что слова Пентагона могут означать что угодно: от новых санкций против Москвы до поставок оружия. Но в открытый конфликт Вашингтон ввязываться не будет, считает сенатор.

1 апреля министр обороны Украины Андрей Тартан провел телефонные переговоры со своим американским коллегой. Остин пообещал, что Вашингтон готов и дальше поддерживать Киев «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму».

31 марта американское издание The New York Times со ссылкой на одного из чиновников США писало, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.

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