Минобороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика

Министерство обороны России утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, разработкой которого занимается ПАО «Туполев». Приоритетом проекта стало снижение заметности самолета и дальнобойность оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Проект самолета более известен как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Собеседник агентства подчеркнул, что конструкторские работы бомбардировщика находятся на стадии проектирования, ведется разработка опытных образцов.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

Из особенностей, которыми будет обладать данная модель, источник назвал дозвуковую скорость, большую продолжительность полета, внутрифюзеляжное вооружение, включая ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Кроме того, оборудование на борту самолета будет максимально автоматизировано, вплоть до беспилотного управления.

«Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса "воздух — воздух"», — добавили в ОПК.

Ранее сообщалось, что ПАК ДА сможет незаметно преодолевать рубежи противовоздушной обороны стран НАТО. Это подтвердилось на стендовых испытаниях по оценке уровня радиолокационной заметности.

В декабре 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, передавал, что в России одновременно собирается несколько опытных образцов стелс-бомбардировщика, в производство запущено «уже два или три объекта», предназначенных для проведения наземных и летных испытаний.