Россиянин из мести протаранил автоцентр и попал на видео

В Красноярске мужчина протаранил автоцентр Lexus из-за мести охраннику и попал на видео. Видео с места происшествия опубликованы на сайте регионального управления МВД и в Telegram-канале «Борус».

На опубликованных кадрах видно, как водитель Toyota разгоняется и влетает в стеклянный фасад здания. Перед этим он устроил погоню с патрульной машиной и врезался в нее, когда сотрудники ГИБДД пытались перегородить движение на одном из перекрестков.

«Также сотрудники полиции установили, что накануне мужчина приходил в данный автосалон. Между ним и охранником организации произошел конфликт», — говорится в сообщении МВД.

Мужчину отправили на медицинское освидетельствование. По данным канала, он был трезв, а результат теста на наркотики пока не готов. В отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Хулиганство»).

Ранее пьяный заезд жителя Приморья на угнанном автобусе в стиле GTA попал на видео. На кадрах видно, как машина маневрирует и обгоняет другие автомобили на трассе, ее преследуют сотрудники полиции. Несколько раз правоохранители пытались остановить транспортное средство и оцепляли автобус, но угонщику удавалось прорваться.