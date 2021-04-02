В РАН поддержали идею создания крупного климатического полигона в Арктике

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев поддержал идею создания крупного климатического полигона в поселке Тикси в Якутии. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 2 апреля.

«Мне очень симпатично предложение сделать центр тестирования новых материалов в Тикси — как раз город бы заиграл новыми научными красками, если бы это можно было там сделать», — сказал он.

Ученый отметил, что преимущество такой локации при создании новых материалов состоит в том, что там не нужны специальные установки-холодильники для проведения испытаний.

Создать крупный климатический полигон по испытанию новых технологий для энергетики и систем жизнеобеспечения в Арктике предложил председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. Главная цель проекта состоит в развитии энергетики в удаленных арктических территориях.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком округе в 2021 году начнется строительство круглогодичной, полностью автономной международной арктической станции нового поколения. Научный комплекс установят недалеко от этнографического стойбища «Земля Надежды» на Ямале. Сейчас идет оценка местности, определение места базирования станции.