Популярный блогер признался в сексуальных переписках с мальчиками

Популярный YouTube-блогер Джеймс Чарльз (James Charles), на канал которого подписаны более 25 миллионов человек, признался в том, что отправлял сексуальные сообщения несовершеннолетним мальчикам. Об этом пишет The Independent.

21-летний блогер сообщил, что вел откровенные переписки с двумя подростками. По словам блогера, им было по 16 лет. При этом первая сексуальная переписка произошла около года назад, а вторая — относительно недавно.

Чарльз попросил прощения у мальчиков, которым писал откровенные сообщения, и заявил, что планирует сделать перерыв и на время прекратить публиковать контент в соцсетях. Блогер намерен потратить это время на размышления и самообразование по подобным вопросам.

Ранее сообщалось, что популярного стримера Роберта Паза (Robert Paz), известного под ником Prod1gyX, арестовали после многочисленных обвинений в жестоком обращении с собственными детьми и растлении несовершеннолетних. Первые обвинения в адрес Паза поступили от его бывшей жены Бонни (Bonny), которая сообщила о преступлениях в службу защиты детей.