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В ФРГ заявили о «росте вызовов» для Европы из-за России

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Глава министерства обороны Германии (ФРГ) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что из-за России начался «рост вызовов» для Европы. Об этом в субботу, 3 апреля, она сказала в интервью Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

По ее словам, ФРГ обязана отталкиваться от собственных интересов и безопасности, больше вкладываться в оборонные силы, и не надо «делать услугу США».

«Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, также и на региональном уровне с учетом поведения России», — сказала она. Министр обороны ФРГ добавила, что вызовов становится больше в том числе и из-за «системного противостояния» с Китаем. При этом Германия находится в центре различных атак, связанных именно с российскими действиями.

«Если мы хотим жить в безопасности и процветании, мы должны инвестировать в нашу безопасность», — подытожила она, так и не приводя примеры каких-либо подтверждений своей точки зрения.

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